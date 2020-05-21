В России за сутки выписали 7 тысяч выздоровевших от COVID-19

За весь период в России выздоровели от коронавируса более 92 тыс. человек. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

За весь период в России выздоровели от коронавируса более 92 тыс. человек. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 7 тыс. 289 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в четверг, 21 мая.

В Петербурге список выздоровевших пополнил 181 человек. В Москве выписали 3 тыс. 746 пациентов, в Московской области — 384, в Дагестане — 223, в Нижегородской области — 119, в Ленобласти — 42.

«Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека», — отмечает оперштаб.

В России зарегистрировано 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных превышает 317 тыс. Скончались с начала пандемии по официальным данным 3 тыс. 99 человек. По количеству зараженных лидируют Москва (155 тыс. 219), Московская область (30 тыс. 983), Санкт-Петербург (12 тыс. 203) и Нижегородская область (7 тыс. 413).