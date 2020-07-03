За время кризиса в России остались без работы свыше 3,5 млн человек

За время кризиса в России остались без работы свыше 3,5 млн человек
Фото: pixabay.com

В кризисный период, который наступил из-за пандемии коронавирусной инфекции, вынудившей властей пойти на строгие ограничения, работу потеряли более 3,5 миллионов россиян.

За два с половиной месяца действия жестких ограничительных мер на территории России было уволено несколько миллионов граждан. Так, с 1 апреля по 20 июня текущего года трудоустройства лишились более 3,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Министерством труда.

Наиболее пострадавшими регионами стали Москва и Санкт-Петербург. В столице уволили 585 тысяч жителей, в городе на Неве остались без работы 256,3 тысяч человек. Замыкает тройку антилидеров по количеству сокращенных сотрудников Московская область, где от коронавирусного кризиса пострадали 186,4 тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Покровской больнице уволили реаниматолога, заразившегося коронавирусом.

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