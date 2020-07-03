Мурашко спрогнозировал, что россияне вернутся к обычной жизни не раньше февраля

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия сможет жить прежней полноценной жизнью не раньше февраля 2021 года.

По словам министра, под возвращением к прежней жизни он имеет в виду полноценные рабочие будни и отдых, авиасообщение без ограничений и доступные культурные мероприятия. Мурашко подчеркнул, что это будет возможным только в случае, если цепочка передачи коронавируса будет прервана.

Глава Минздрава также добавил, что пренебрегать защитной маской, несмотря на послабления, не стоит. При этом стоит ориентироваться на количество людей вокруг — в местах, где почти никого нет, ходить в маске необязательно. Руководитель ведомства объяснил, что снять маски получится лишь когда вирус станет «фармацевтически управляемым», а у населения выработается коллективный иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав одобрил использование препарата «Арепливир» при лечении коронавирусной инфекции.