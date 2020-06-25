Минздрав подтвердил эффективность «Арепливир» при лечении коронавируса

Минздрав подтвердил эффективность &#171;Арепливир&#187; при лечении коронавируса
Вакцину от коронавируса пока не изобрели. Фото: Pixabay

Препарат одобрили для лечения при инфекции.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем пишет РИА Новости. Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса – «Арепливир». Его уже добавили в государственный реестр лекарственных средств РФ. Отмечается, что изготовлением препарата занимается компания «Промомед» на основе фавипиравира. До этого эксперты уже сообщали о том, что завершаются клинические испытания лекарств от коронавируса.

Известно, что «Арепливир» показал свою эффективность при лечении Эболы. Ученые предполагают, что лекарство будет помогать восстановить пациента всего за неделю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.

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