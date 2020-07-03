В Роспотребнадзоре назвали ожидаемым рост заражений COVID-19 в Петербурге после отмены части ограничений

Глава управления Роспотребнадзора по Северной столице Наталья Башкетова заявила, что рост количества заражений, наблюдающийся в городе после частичного снятия ограничений был предсказуем.

«Жители почувствовали тепло, сняли маски», — объяснила Башкетова. Она также подчеркнула, что в ведомстве были готовы к такой ситуации и не намерены вновь вводить строгие ограничительные меры, которые действовали в Петербурге на протяжении двух с половиной месяцев.

Отметим, что число новых случаев заражения COVID-19 в городе на Неве стало значительно снижаться в начале лета, к середине июня показатели достигли 220-230 случаев ежесуточно. Однако ближе к июлю вновь наметился рост — сейчас в Петербурге ежедневно фиксируют 250-260 пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, привычная жизнь в России будет возможна не раньше февраля.