В Роспотребнадзоре назвали ожидаемым рост заражений COVID-19 в Петербурге после отмены части ограничений

В Роспотребнадзоре назвали ожидаемым рост заражений COVID-19 в Петербурге после отмены части ограничений
Небольшой рост заражений не станет поводом для повторного ужесточения ограничений. Фото: pixabay.com

Глава управления Роспотребнадзора по Северной столице Наталья Башкетова заявила, что рост количества заражений, наблюдающийся в городе после частичного снятия ограничений был предсказуем.

«Жители почувствовали тепло, сняли маски», — объяснила Башкетова. Она также подчеркнула, что в ведомстве были готовы к такой ситуации и не намерены вновь вводить строгие ограничительные меры, которые действовали в Петербурге на протяжении двух с половиной месяцев.

Отметим, что число новых случаев заражения COVID-19 в городе на Неве стало значительно снижаться в начале лета, к середине июня показатели достигли 220-230 случаев ежесуточно. Однако ближе к июлю вновь наметился рост — сейчас в Петербурге ежедневно фиксируют 250-260 пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, привычная жизнь в России будет возможна не раньше февраля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия роспотребнадзор рост заболеваемости санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти заметили грибы
Суд Петербурга до конца лета отправил в СИЗО мужчину, ударившего ...
В Петербурге завершили ремонт трех улиц в Выборгском и Приморском районах
Возле «Меги Дыбенко» загорелось 300 «квадратов» мусора ...
Стало известно, из каких стран петербуржцы вернутся домой на следующей неделе
В Сертолово засняли очередную процессию танков на проезжей части
Суд вынес предупреждение Дому ребенка №6, где двое сотрудников умерли от COVID-19
Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам. ЦИК ...