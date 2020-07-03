В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова

В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова
Мужчина не смог оправиться после болезни. Фото: Instagram Абдулманапа Нурмагомедова

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов в последние недели находился в тяжелом состоянии.

Грустные известия сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. От лица всего народа республики он принес искренние соболезнования семье Нурмагомедова. Кадыров подчеркнул, что тренер ушел из жизни, но успел вырастить достойное следующее поколение, оставив после себя доброе имя. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее, его сын Хабиб рассказал, что его отец тяжело болен. Изначально мужчина оказался инфицирован коронавирусом, и попал в реанимацию столичной клиники из-за начавшихся осложнений. В больницу Нурмагомедова-старшего доставили с пневмонией, но позднее у него случился инсульт, в результате которого он оказался в коме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хабиб Нурмагомедов прокомментировал состояние своего отца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Абдулманап Нурмагомедов смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти заметили грибы
Суд Петербурга до конца лета отправил в СИЗО мужчину, ударившего ...
В Петербурге завершили ремонт трех улиц в Выборгском и Приморском районах
Возле «Меги Дыбенко» загорелось 300 «квадратов» мусора ...
Стало известно, из каких стран петербуржцы вернутся домой на следующей неделе
В Сертолово засняли очередную процессию танков на проезжей части
Суд вынес предупреждение Дому ребенка №6, где двое сотрудников умерли от COVID-19
Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам. ЦИК ...