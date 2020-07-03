В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов в последние недели находился в тяжелом состоянии.

Грустные известия сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. От лица всего народа республики он принес искренние соболезнования семье Нурмагомедова. Кадыров подчеркнул, что тренер ушел из жизни, но успел вырастить достойное следующее поколение, оставив после себя доброе имя. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее, его сын Хабиб рассказал, что его отец тяжело болен. Изначально мужчина оказался инфицирован коронавирусом, и попал в реанимацию столичной клиники из-за начавшихся осложнений. В больницу Нурмагомедова-старшего доставили с пневмонией, но позднее у него случился инсульт, в результате которого он оказался в коме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хабиб Нурмагомедов прокомментировал состояние своего отца.