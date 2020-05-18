Хабиб Нурмагомедов прокомментировал состояние своего отца

Сейчас спортсмен находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно 18 мая. Обо всем чемпион UFC в легком весе, боец Хабиб Нурмагомедов рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что его тренер и отец серьезно болен. Мужчина заразился коронавирусом, что вызвало пневмонию. Инфекция дала осложнение на сердце. Сейчас отец Нурмагомедова находится в одной из клиник Москвы, его состояние оценивается как очень тяжелое.

Спортсмен заявил, что молится за жизнь отца и просит всех соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить распространение коронавируса. Напоминаем, что специалиста госпитализировали в конце апреля с подозрением на пневмонию. Затем его перевели в московскую клинику из-за ухудшения самочувствия. Пресса пишет, что к Абдулманапу никого не пускают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя.