Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя

Источники уверяют, что тренер находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем сообщает Telegram-канал Baza. Несмотря на то, что многие СМИ пишут о коме, источники уверяют, что отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов уже в сознании. Сейчас он находится хоть и в стабильном, но тяжелом состоянии. Тренера приводят в чувства в подмосковной больнице.

Напоминаем, что специалиста госпитализировали в конце апреля с подозрением на пневмонию. Затем его перевели в московскую клинику из-за ухудшения самочувствия. Пресса пишет, что к Абдулманапу никого не пускают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент UFC рассказал о «безумном» богатстве Хабиба Нурмагомедова. Глава UFC подчеркнул, что в деньгах Хабиб Нурмагомедов точно не нуждается.