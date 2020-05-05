Президент UFC рассказал о «безумном» богатстве Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC рассказал о &#171;безумном&#187; богатстве Хабиба Нурмагомедова
Хабиб постоянно тренируется, вся его жизнь посвящена спорту. Фото: Instagram @khabib_nurmagomedov

Глава организации по смешанным единоборствам (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что, по его мнению, Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, сказочно богат.

Российский спортсмен, выступающий под эгидой американской организации, заработал солидное состояние за время пребывания в промоушене, уверенно заявил Уайт во время программы Menace and The Man Show. Глава UFC подчеркнул, что в деньгах Хабиб Нурмагомедов точно не нуждается.

Он также добавил, что уроженец Дагестана, сделавший головокружительную карьеру в боксе, не интересуется призовыми фондами, ему важна лишь победа в соревновании. Отметим, что на счету 31-летнего бойца 28 одержанных побед.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бой Нурмагомедова и Фергюсона хотели провести при закрытых дверях, при этом место проведения должны оставить в секрете.

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