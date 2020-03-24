Бой Хабиба и Фергюсона пройдет при закрытых дверях

Бой Хабиба и Фергюсона пройдет при закрытых дверях
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при закрытых дверях.

Он также отметил, что место проведения боя уже известно, но пока оно будет держаться в секрете, сообщает MMAJunkie.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не будет переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой состоится 18 апреля. Осталось только определить место его проведения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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