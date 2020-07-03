Суд вынес предупреждение Дому ребенка №6, где двое сотрудников умерли от COVID-19

Суд вынес предупреждение Дому ребенка №6, где двое сотрудников умерли от COVID-19
Нарушения, допускаемые домом ребенка, создают реальную угрозу здоровью сотрудников, могут способствовать возникновению и распространению новой коронавирусной инфекции на территории города. Фото: Google View

Василеостровский районный суд вынес предупреждение администрации психоневрологического дома ребенка №6, в котором шестеро работников заразились коронавирусом, а двое скончались от COVID-19.

После резонансного случая в учреждении прошла проверка, которая выявила множество нарушений. В частности, туалет для персонала пищеблока не был оборудован отдельным местом для временного хранения санитарной одежды, бутылочки, из которых кормят детей, хранились с нарушением норм гигиены.

Также сотрудники не соблюдали мер безопасности, контактируя с подопечными интерната без средств индивидуальной защиты. Дом ребенка должен устранить все выявленные недочеты, чтобы не способствовать распространению опасной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что футболист «Зенита» Сердар Азмун оштрафован за несоблюдение социальной дистанции.

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Суд вынес предупреждение Дому ребенка №6, где двое сотрудников умерли от COVID-19
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