В России провели 20,7 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели 20,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус в России сдали 301 тыс. человек.

Под наблюдением врачей из-за коронавируса в России остаются 280 тыс. 415 человек.

Россия занимает третье место по числу зараженных. В стране выявлено свыше 667 тыс. заболевших и подтверждено 9 тыс. 859 смертей. Лидерами по числу зараженных являются Москва, Московская область, Петербург, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге освободились 3 тыс. 67 коек в стационарах, перепрофилированных под лечение коронавируса. В ближайшее время Детская городская больница Святой Ольги вернется в стандартный режим работы.