Число свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга достигло 3 тысяч

Речь идет о медицинских учреждениях, которые временно сменили профиль деятельности на инфекционных, в связи с активным распространением коронавируса в Северной столице.

По состоянию на пятницу, 3 июля, в таких стационарах свободными оказались 3067 коек. Подобный прогресс уже в ближайшем будущем позволит учреждениям вновь оказывать услуги населению, в соответствии их профилю. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Уже в считанные дни Детская городская больница Святой Ольги прекратит прием юных петербуржцев с COVID-19. Начнут работать по-старому и другие учреждения. Сначала те, в которых было небольшое количество коек для пациентов с коронавирусом. Например, 442-й военный госпиталь или СПб НИИ фтизиопульмонологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург удерживает лидерство по количеству смертей от коронавируса за сутки.