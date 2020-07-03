Число свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга достигло 3 тысяч

Число свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга достигло 3 тысяч
Ситуация с заболеваемостью начинает улучшаться. Фото: Baltphoto

Речь идет о медицинских учреждениях, которые временно сменили профиль деятельности на инфекционных, в связи с активным распространением коронавируса в Северной столице.

По состоянию на пятницу, 3 июля, в таких стационарах свободными оказались 3067 коек. Подобный прогресс уже в ближайшем будущем позволит учреждениям вновь оказывать услуги населению, в соответствии их профилю. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Уже в считанные дни Детская городская больница Святой Ольги прекратит прием юных петербуржцев с COVID-19. Начнут работать по-старому и другие учреждения. Сначала те, в которых было небольшое количество коек для пациентов с коронавирусом. Например, 442-й военный госпиталь или СПб НИИ фтизиопульмонологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург удерживает лидерство по количеству смертей от коронавируса за сутки.

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