Петербург удерживает лидерство по количеству смертей от коронавируса за сутки

Самый наибольший печальный показатель фиксируется в Северной столице вот уже третьи сутки.

Сегодня, 3 июля, появились новые обновленные статистические данные по коронавирусной инфекции в Петербурге. Их предоставил оперативный штаб.

За последние 24 часа официально зарегистрировало 45 смертей от заболевания. Напомним, сутками ранее умерло также 45 человек.

В общей сложности, по России от COVID-19 за сутки скончалось 176 человек. Помимо Петербурга, печальные новости пришли из Москвы — 34 умерших, Красноярского края — 9, и Московской и Свердловской областей — по 7.

Напомним, в общей сложности в России коварный вирус пробрался в организмы уже 667883 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий немецкий вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса. Возмжно, она случится уже осенью, в случае, если холодная погода будет способствовать распространению вируса.