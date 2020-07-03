Ведущий немецкий вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса

Директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик спрогнозировал возможность второй волны коронавируса осенью.

Он отметил, что коронавирус может стать зависимым от погоды и быстрее распространяться в холодные времена года, сообщает РИА «Новости».

При это в вирусолог отметил, что абсолютно точного ответа пока дать нельзя насчет возможной второй волне коронавируса.

«Но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — добавил он.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией. Сейчас в мире насчитывается 10985073 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин высказал свое мнение, касаемо возможности коронавирусной инфекции вновь начать активное распространение. Собянин подчеркнул, что большое увеличение количества зараженных фиксировалось лишь в апреле.