Ведущий немецкий вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса

Ведущий немецкий вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик спрогнозировал возможность второй волны коронавируса осенью.

Он отметил, что коронавирус может стать зависимым от погоды и быстрее распространяться в холодные времена года, сообщает РИА «Новости».

При это в вирусолог отметил, что абсолютно точного ответа пока дать нельзя насчет возможной второй волне коронавируса.

«Но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — добавил он.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией. Сейчас в мире насчитывается 10985073 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин высказал свое мнение, касаемо возможности коронавирусной инфекции вновь начать активное распространение. Собянин подчеркнул, что большое увеличение количества зараженных фиксировалось лишь в апреле.

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Ведущий немецкий вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса