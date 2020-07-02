Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна

Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал свое мнение, касаемо возможности коронавирусной инфекции вновь начать активное распространение.

Собянин подчеркнул, что большое увеличение количества зараженных фиксировалось лишь в апреле. В настоящее время ситуация с эпидемией становится все лучше. В связи с этим, всерьез полагать, что вторая волна возможна, не приходится. Если показатели заболеваемости и будут претерпевать изменения, то общая картина сильно не поменяется. Об этом сообщают РИА-новости.

Высказалась по этому вопросу и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, второй волны ждать не нужно. Есть обратиться к опыту других стран, можно отметить, что, если новые вспышки и происходят, то распространение болезни быстро пресекается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди, входящие в группу риска, первыми пройдут вакцинацию от коронавируса.

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