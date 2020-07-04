Пенсионер из Ленобласти сознался в убийстве зятя отверткой

В полицию обратился 70-летний житель Ломоносовском района Ленобласти. Мужчина сообщил, что убил зятя отверткой.

Предварительное следствие установило, что пенсионер поругался с зятем и ударил его отверткой в область сердца. От полученных травм мужчина скончался. Тело подозреваемый увез на пустырь-свалку в 500 метрах от дома. Труп пенсионер закопал и спрятал под мусором.

«В ходе осмотра места происшествия 3 июля 2020 года тело было обнаружено в указанном месте», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.