Полиция поймала подозреваемого в убийстве женщины в парке Александрино

Подозреваемый в нападении на женщин в Калининском районе. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемый в нападении на женщин в Калининском районе. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

На вторую за восемь дней женщину напали в Калининском районе Петербурга. Полиция полагает, что это сделал тот же мужчина, что нанес смертельные ранения пенсионерке 23 июня в парке Александрино.

Около 8:10 утра 1 июля в полицию поступило сообщение об ограблении 51-летней женщины. Нападение произошло неподалеку от пересечения улиц Верности и Карпинского. Неизвестный ударил женщину по голове и отобрал у неё сумку. Пострадавшая смогла добраться до ближайшего избирательного участка и рассказать о произошедшем дежурному полицейском.

Патрульно-постовая служба по приметам задержала подозреваемого. Мужчина прятался в кустах и осматривал содержимое похищенной сумки.

«Полицейские узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, 23 июня в парке Александрино напали на 75-летнюю женщину. Неизвестный ударил её ножом в область живота и скрылся. Пенсионерка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и вскоре скончалась.

Подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.