Полиция разыскивает мужчину, который с ножом напал на пенсионерку в парке Александрино

Разыскиваемый по подозрению в нападении на пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Разыскиваемый по подозрению в нападении на пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивает злоумышленника, который с ножом напал на пожилую женщину и отобрал у нее сумку в парке Александрино.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате нападения 75-летняя женщина скончалась. Нападение произошло 23 июня. В полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Народного ополчения мужчина ножом ударил пенсионерку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили раненую в живот пожилую женщину. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными колото — резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Полиция просит сообщить тех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого мужчины по телефону «02», «112», 573-21-77, а также +79118398774.

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