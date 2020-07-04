День Достоевского в Петербурге отмечают в онлайн-режиме

День Достоевского в Петербурге отмечают в онлайн-режиме
В этом году День Достоевского проходит онлайн. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге 4 июля отмечают День Достоевского. В этом году мероприятия в связи с пандемией коронавируса решили провести в онлайн-формате.

С 10 утра в instagram-аккаунте «Мой Достоевский» проходят онлайн-экскурсии по 20 адресам писателя. Инициатива является волонтерским проектом Музея Достоевского.

На YouTube-канале организовали серию лекций. Так, Наталья Ашимбаева рассказала о Достоевском и его молодых современниках, Борис Тихомиров — о первом петербургском адресе писателя, Наталия Чернова — о литературных пристрастиях его героев, а Мария Михновец ответила на вопрос, жил ли Достоевский на улице Достоевского.

В 14:30 и 15:30 на YouTube состоятся экскурсии по Петербургу Достоевского, а в 19:00 — предпремьера спектакля ФМД-Театра «Дефиле героев Достоевского в Никольских рядах».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на аукцион выставили автографы Федора Достоевского и Владимира Путина.

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День Достоевского в Петербурге отмечают в онлайн-режиме