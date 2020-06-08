Автографы Путина и Достоевского продадут на аукционе в Петербурге

Автографы Путина и Достоевского продадут на аукционе в Петербурге
Таких экземпляров насчитывается всего 80 штук. Фото: пресс-служба РАД

Российский аукционный дом (РАД) организует в Петербурге аукцион, на котором будут продаваться редкие экземпляры книг, а также автографы и графика.

Аукцион состоится 17 июня, но он пройдет в дистанционном формате ввиду остающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Среди наиболее интересных лотов представлены автографы президента Владимира Путина, писателя Федора Достоевского, а также Драгутина, организатора убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, которое стало поводом к началу Первой мировой войны.

Начальная цена первого лота — 40 тысяч рублей. Автограф Достоевского продается с авторским экземпляром «Записок мертвого дома» и оценивается в 5,5-5,7 млн рублей, поскольку таких автографов в мире всего 80. Автограф террориста Драгутина оценивается в 5-7 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на аукционе дома «Литфонд» продадут первое посмертное петербургское издание сочинений Гавриила Державина.

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