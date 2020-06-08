Первое посмертное издание Державина, выпущенное в Петербурга, продадут с молотка

Среди выставленных на продажу лотов аукционного дома «Литфонд» оказалось первое посмертное издание произведений Гавриила Романовича Державина, выпущенное в 1831 году.

Антикварное издание появилось на свет в Санкт-Петербурге и, согласно описанию на сайте аукционного дома, печатали книги на «лучшей любской бумаге». Издание небольшого формата — 24,5х14,5 сантиметров. Кроме того, книги покрыта полукожаными переплетами с марокеновыми корешками.

В описании также отмечают состояние собрания сочинений: почти 200-летние книги не избежали потертостей и пятен, также в них есть немного чернильных пятен, а свободные листы форзацев утеряны. Начальная цена лота — 70 тысяч рублей. Победителя аукциона определят в 17:00 11 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российский аукционный дом столкнулся в сложностях с работой из-за пандемии коронавируса.