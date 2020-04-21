Коронавирус парализовал работу Российского аукционного дома в Москве и Петербурге

Российский аукционный дом в двух столицах находится в режиме ожидания из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает «Мойка78», причинами временного простоя в работе РАД стали переход сотрудников на удаленную работу, отсутствие возможности у инвесторов осмотреть объекты лично, а также то, что они не хотят вкладывать деньги в проекты во время кризиса.

Источник в РАД сообщил изданию, что они продолжают функционировать в основном по другим российских регионах, поскольку в Москве и Петербурге коронавирус парализовал всю работу.

«В столице совсем все жестко, в Петербурге не так, но люди тоже боятся. Поэтому все находятся в режиме ожидания», — заявили в РАД, отметив, что новые сделки состоятся не раньше мая.

Отметим, что ранее РАД перенес торги по продаже исторического здания у Исаакиевской площади на более благоприятный период — середину июля. Причиной стало то, что инвесторы не могут принять решение о покупке объекта из-за невозможности попасть на объект и осмотреть его.

Текущая ситуация может привести к централизации инвестиционной активности с наиболее качественными активами в двух столицах, считает директор финансовых рынков и инвестиций Colliers International в Петербурге Анна Сигалова. По ее словам, многие запланированные на ближайшее время сделки могут перенести на конец года либо на 2021 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростех» выставил на аукцион исторические дачи в Парголово.