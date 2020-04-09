«Ростех» выставил на аукцион исторические дачи в Парголово

На аукцион, в числе прочих, выставлена знаменитая "желтая дача" Георга Месмахера в псевдоготическом стиле. Фото: http://www.citywalls.ru

На аукцион, в числе прочих, выставлена знаменитая "желтая дача" Георга Месмахера в псевдоготическом стиле. Фото: http://www.citywalls.ru

«Российский аукционный дом» продаст с молотка четыре исторические дачи и пять коммерческих зданий в поселке Парголово в Санкт-Петербурге.

Объекты продают, чтобы привлечь инвестиции к строительству новой рекреационной зоны в Шуваловском парке. И дачи, и коммерческие здания находятся по соседству друг от друга, на расстоянии двух километров от железнодорожной станции «Парголово» и 3-5 километров от станции метро «Парнас».

Имущество выставлено на продажу по поручению компании «ООО «РТ-Капитал», которая входит в структуры «Ростеха». При этом коммерческие участки могут выкупить даже частные лица, чтобы переоборудовать, к примеру, под коттеджи. Исторические здания надеются продать музейно-выставочным комплексам.

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