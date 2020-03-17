В Ленобласти на аукционе разыграют пять озер и ручей

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству разыграет с молотка пять озер и один ручей, расположенные в Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, озера выставляют на аукцион для осуществления пастбищной аквакультуры, а ручей — для индустриального рыбоводства. Общая площадь рыбоводных участков составляет почти 790 га. Эти участки находятся на озерах Голубое, Нарядное, Журавлевское, Борисовское, Воробьево и ручье Мокром.

По итогам прошлого года в Ленинградской области выращено 10 845 тонн товарной рыбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 3 тысяч рыб проверили в Пулково в феврале. Нарушений обнаружено не было. Все рыбы, проходившие контроль в грузовом терминале Пулково, перевозились в соответствии с нормами.