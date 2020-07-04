Немецкий врач предрек переболевшим COVID-19 длительные проблемы со здоровьем

Ученым еще предстоит узнать, имеют ли последствия коронавируса хронический характер или проходят со временем. Фото: pixabay.com

Ученым еще предстоит узнать, имеют ли последствия коронавируса хронический характер или проходят со временем. Фото: pixabay.com

Профессор Гарвардского университета, немецкий эпидемиолог Тобиас Курт уверен, что коронавирусная инфекция не проходит без долгосрочных последствий, лечение которых может затянуться на несколько месяцев.

По словам эксперта, хотя часть пациентов являются бессимптомными переносчиками COVID-19, для других людей коронавирус становится тяжелым испытанием, которое в первую очередь поражает легкие. Тобиас Курт, беседуя с РБК, отмечает, что даже молодые люди, переболевшие коронавирусом несколько месяцев назад, вынуждены откладывать возвращение к спорту из-за слабости и проблем с дыханием.

Учитывая, что SARS-CoV-2 еще недостаточно изучен, сложно сказать, приобретут ли последствия хронический характер. Если оправдается худший прогноз, ученым придется биться еще и над препаратами, купирующими опасные симптомы вируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 60 пациентов успешно победили COVID-19 при помощи переливания плазмы с антителами.