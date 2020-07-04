В Петербурге переливание плазмы переболевших коронавирусом помогло 60 пациентам

Сейчас сдать плазму можно на Городской станции переливания крови. Главным условием для доноров является наличие подтверждённого положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. Фото: pixabay.com

Сейчас сдать плазму можно на Городской станции переливания крови. Главным условием для доноров является наличие подтверждённого положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. Фото: pixabay.com

В больницах Северной столицы успешно справились с коронавирусом 60 пациентов, которым перелили плазму с антителами перенесших COVID-19.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщают в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. В общей сложности, донорскую плазму за два месяца получили 84 пациента с крайне тяжелой формой коронавирусной инфекцией, им перелили 164 дозы крови с антителами. Метод переливания плазмы, к счастью, показывает положительную динамику.

В условиях отсутствия вакцины это является одним из наиболее распространенных и эффективных средств лечения коронавируса, когда болезнь угрожает жизни. В Петербурге сегодня переливание крови с антителами практикуют в восьми клиниках: городских больницах №40, №20, №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской и Александровской больницах, а также Центре Алмазова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается лидером по смертности от коронавирусной инфекции.