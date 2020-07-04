В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 человек

В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 человек
В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

Петербург удерживает лидерство по числу умерших от коронавируса за сутки среди городов России. В городе подтверждена 31 новая смерть.

С начала пандемии в Петербурге скончалось 1 тыс. 303 заболевших. Заразились более 25 тыс. человек. Выздоровели 19 тыс. 746, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России.

К 4 июля в России зарегистрировано 674 тыс. 515 случаев коронавируса и 10 тыс. 27 смертей. За последние сутки подтверждено 168 летальных исходов.

В Москве скончалось 25 человек, в Красноярском крае — 18, в Московской области — 8, в Нижегородской, Ульяновской и Свердловской областях — по 5, в Орловской и Тульской — по 4. Еще в 37 регионах зарегистрировано по 3-1 смерти от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Она чувствует себя хорошо и возвращается домой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб смерть от коронавируса статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кардиолог рассказала о самом полезном для сердца витамине
Стало известно, как будет выглядеть библиотека в усадьбе Всеволжских
Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова уроком
Пенсионер из Ленобласти сознался в убийстве зятя отверткой
В России зарегистрировано 6,8 тысяч новых заражений коронавирусом за сутки
В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 человек
Ученый объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии
Мусорный полигон «Северная Самарка» будет закрыт: слухи о ...