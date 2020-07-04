В Петербурге от коронавируса скончался еще 31 человек

Петербург удерживает лидерство по числу умерших от коронавируса за сутки среди городов России. В городе подтверждена 31 новая смерть.

С начала пандемии в Петербурге скончалось 1 тыс. 303 заболевших. Заразились более 25 тыс. человек. Выздоровели 19 тыс. 746, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России.

К 4 июля в России зарегистрировано 674 тыс. 515 случаев коронавируса и 10 тыс. 27 смертей. За последние сутки подтверждено 168 летальных исходов.

В Москве скончалось 25 человек, в Красноярском крае — 18, в Московской области — 8, в Нижегородской, Ульяновской и Свердловской областях — по 5, в Орловской и Тульской — по 4. Еще в 37 регионах зарегистрировано по 3-1 смерти от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Она чувствует себя хорошо и возвращается домой.