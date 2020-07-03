Жена украинского президента вылечилась от коронавируса

Жена украинского президента вылечилась от коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Супруга президента Украины Владимира Зеленского больше не нуждается в стационарном лечении, так как смогла побороть коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил офис главы государства.

В сообщении говорится, что Елена Зеленская хорошо себя чувствует и рада вернуться к домой к своим близким. Однако, переставать лечиться жена лидера Украины не будет. В результате инфицирования COVID-19, у нее появилась двусторонняя пневмония, которая еще нуждается во внимании. Поправляться окончательно Зеленская будет уже дома.

Напомним, о госпитализации первой леди Украины стало известно 16 июня. При этом, Владимир Зеленский и дети не заразились.

По состоянию на пятницу, 3 июля, в Украине зафиксировано 46763 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина продлила карантин до конца июля.

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