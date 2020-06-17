Украина продлила карантин до конца июля

Власти Украины продлили адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 31 июля. Причиной этого стал рост числа зараженных.

«4 853 — это именно то количество граждан, которые заболели за последнюю неделю. Это рекорд», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 17 июля.

Шмыгаль подчеркнул, что послабление карантина многими было воспринято как отмена. Он призвал жителей страны не расслабляться и соблюдать меры и социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками.

Министерство здравоохранения Украины в скором времени представит меры обновленного карантина. Не исключено, что в отдельных районах усилят ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом.