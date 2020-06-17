Украина продлила карантин до конца июля

Украина продлила карантин до конца июля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Власти Украины продлили адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 31 июля. Причиной этого стал рост числа зараженных.

«4 853 — это именно то количество граждан, которые заболели за последнюю неделю. Это рекорд», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 17 июля.

Шмыгаль подчеркнул, что послабление карантина многими было воспринято как отмена. Он призвал жителей страны не расслабляться и соблюдать меры и социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками.

Министерство здравоохранения Украины в скором времени представит меры обновленного карантина. Не исключено, что в отдельных районах усилят ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 карантин коронавирус пандемия украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти разрешили заниматься спортом. В масках
На набережной Обводного канала не смогли разъехаться Renault и Mitsubishi
На Московском проспекте большой внедорожник подбил маленький Volkswagen
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда школьники смогут вернуться за парты
«Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса у футболистов
Очевидцы предупредили о бегающем по Колпино лосе
Украина продлила карантин до конца июля
Мотоциклиста увезли на реанимации после ДТП на Гаккелевской