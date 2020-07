МИД России заявил, что разведка США причастна к наркоторговле

Разведка Соединенных Штатов Америки (США), обвинившая Россию в сговоре с боевиками запрещенного в России движения «Талибан», оказалось причастна к наркотрафику из Афганистана.

Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану, руководитель Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов в эфире программы на телеканале «Россия 1». Он отметил, что это информация даже не является секретной, участие американских разведчиков в наркоторговле воспринимается обеими сторонами как данность.

Напомним, что в июне издания The New York Times и The Wasington Post объявили, что Москва сговорилась с талибами и предлагала заплатить за убийство военных США. Об этом американские журналисты узнали, как они утверждают, в ходе допросов боевиков, захваченных на территории Афганистана. Участники «Талибана» и даже президент Америки Дональд Трамп опровергли эту информацию.