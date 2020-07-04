В США зарегистрировали рекорд по числу новых случаев COVID-19

В США зарегистрировали рекорд по числу новых случаев COVID-19
США лидирует по числу зараженных коронавирусом. Фото: unsplash.com

В США за сутки подтвердили 57 тыс. 497 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за время пандемии, сообщает The Washington Post.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован 2 июля — 55 тыс. 220 новых зараженных. За последние девять дней самые высокие показатели были зарегистрированы девять раз.

Из-за роста зараженных в 40 штатах 4 июля частично отменили празднование Дня независимости. Мероприятия скорректировали в целях борьбы с распространением COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты занимают первое место по числу зараженных коронавирусом. В стране подтверждено более 2,7 млн случаев заражения и 129 тыс. 432 летальных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ выявила препарат с «обнадеживающим результатом» в борьбе с коронавирусом. Эффективность показал «Ремдесивир», применяемый в США.

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