ВОЗ нашла «обнадеживающее» лекарство от коронавируса

ВОЗ нашла &#171;обнадеживающее&#187; лекарство от коронавируса
ВОЗ подтвердила эффективность "Ремдесивира" при лечении коронавируса. Фото: unsplash.com

Среди противовирусных препаратов «обнадеживающий результат» в борьбе с коронавирусом показал только «Ремдесивир». Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По словам Сваминатан, препарат оказался действенным в снижении случаев госпитализации, но не смертности.

Применять «Ремдесивир» при лечении COVID-19 начали в США, в мае препарат был экстренно одобрен как средство против коронавируса, пишет «РИА Новости». Пациентам необходим пятидневный курс стоимостью порядка 2,3 тыс. долларов.

«Ремдесивир» был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не доказал свою эффективность. Позднее его начали применять при лечении инфекций SARS и MERS.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты Америки скупили более полумиллиона доз «Ремдесивира»

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