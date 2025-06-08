Свыше 75% ВИЧ-инфицированных в РФ получают отечественные препараты

В России обеспечен высокий уровень импортозамещения в лечении ВИЧ-инфекции.

Свыше 75% пациентов, состоящих на учете, получают отечественные антиретровирусные препараты. Это стало возможным благодаря развитию отечественного производства лекарственных средств.

Как сообщает ТАСС, главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус подтвердил отсутствие дефицита препаратов. Он отметил, что все заявки регионов на лекарственные средства были полностью удовлетворены в прошлом году. Регионы своевременно обеспечиваются необходимыми медикаментами.

Специалист также сообщил о подготовке заявок на обеспечение регионов препаратами на следующий год. Это позволит продолжить эффективную терапию для всех нуждающихся пациентов. В стране отсутствуют очереди на получение лекарств от ВИЧ-инфекции.