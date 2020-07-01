США скупили почти все запасы препарата, способного вылечить коронавирус

Соединенные Штаты Америки (США) скупили свыше полумиллиона доз препарата ремдесивир — первого, одобренного американскими врачами как средство против коронавируса.

Доказано, что использование ремдисивира может облегчить борьбу с болезнью для пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В связи с этим администрация США решила обеспечить страну необходимым запасом препарата. Планируется, что на производство заявленного количества доз у компании Gilead Sciences, которая создала ремдисивир, уйдет 3 месяца. При этом другие претенденты, в частности, европейские страны, получат лишь оставшиеся 10% лекарства.