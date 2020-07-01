США скупили почти все запасы препарата, способного вылечить коронавирус

Соединенные Штаты Америки (США) скупили свыше полумиллиона доз препарата ремдесивир — первого, одобренного американскими врачами как средство против коронавируса.
Доказано, что использование ремдисивира может облегчить борьбу с болезнью для пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В связи с этим администрация США решила обеспечить страну необходимым запасом препарата. Планируется, что на производство заявленного количества доз у компании Gilead Sciences, которая создала ремдисивир, уйдет 3 месяца. При этом другие претенденты, в частности, европейские страны, получат лишь оставшиеся 10% лекарства.
Ситуацией заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Они, как пишет ТАСС, уже разбираются, соответствуют ли данные издания The Guardian действительности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что использование препаратов из спектра антиретровирусной терапии для ВИЧ-положительных пациентов снижает риск заражения коронавирусом.