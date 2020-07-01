Ученые рассказали, какие препараты снижают риск заражения COVID-19

"Подтверждение этих данных будет большим достижением для предотвращения заражения санитарного персонала и уязвимых людей", - цитирует РИА Новости испанский минздрав. Фото: pixabay.com

"Подтверждение этих данных будет большим достижением для предотвращения заражения санитарного персонала и уязвимых людей", - цитирует РИА Новости испанский минздрав. Фото: pixabay.com

Оказались, что ВИЧ-положительные пациенты намного меньше рискуют заразиться коронавирусом, если используют препараты тенофовир и эмтрицитабин в ходе антиретровирусной терапии.

Об этом утверждают в министерстве здравоохранения Испания. Специалисты также считают, что в целом у людей с ВИЧ шансы подхватить COVID-19 такие же, как у здоровой части населения, однако у тех, чья антиретровирусная терапия содержит сочетание лекарств тенофовир и эмтрицитабин риск заражения даже меньше.

Такие выводы основаны на исследованиях пациентов в 60 испанских клиниках по всей территории страны, участникам эксперимента стали 77,5 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов. Из них заболели COVID-19 236 человек, 151 были госпитализированы, 15 направлены в отделение интенсивной терапии, а 20 — скончались.

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