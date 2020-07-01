Петербург оказался лидером по суточной смертности от COVID-19

За минувшие сутки в Петербурге умерли 46 человек с коронавирусом.Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии число зараженных коронавирусом в городе достигло 24 тыс. 469 человек.

Петербург вернул себе «лидерство» по суточной смерти от коронавируса. Второе место занимает Москва, где скончались 35 пациентов.

За последние сутки в России зафиксировано 6 556 новых случаев заражения в 83 российских регионах. За сутки 216 человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего в стране сейчас 654 405 зараженных, 9 536 погибших, выздоровело 422 931 человек.

Добавим, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.