В результате пожара в Калининском районе пострадало шесть автомобилей

Информации о пострадавших от пламени не поступало.

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 5 июля, на Кондратьевском проспекте. Очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» сообщил, что около трех утра у автомобиля марки «Mercedes» взорвался двигатель. Чуть позже, огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 3:09 утра. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. Всего пострадали шесть автомобилей: «Opel», «Skoda», «Mercedes», «Renault», «Hyundai» и «Citroen». Последние два транспортных средства пострадали незначительно — у них лишь оплавились некоторые пластиковые части.

К тушению огня были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Петербургу.

Отмечается и то, что совсем рядом был еще один автомобиль. Владельцу красного Ауди очень повезло. Машину никак не задело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на улице Жени Егоровой погибла пенсионерка.