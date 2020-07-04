В пожаре на улице Жени Егоровой погибла пенсионерка

Ночью 4 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в квартире на улице Жени Егоровой произошел пожар. Выяснилось, что в огне погибла пожилая женщина.

Пожар вспыхнул около двух часов ночи, на самом верхнем, девятом этаже дома №3 корпус 2 по улице Жени Егоровой. Эпицентром возгорания стала кухня площадью шесть квадратных метров. По данным Главного управления МЧС России по Петербургу, кухня сгорела полностью.

Пожарные сражались с пламенем больше часа, в тушении задействовали 17 человек и четыре машины спецтехники. К несчастью, 88-летняя хозяйка дома стала жертвой чрезвычайного происшествия. Ночной пожар встревожил не только соседей пенсионерки, но и жителей окрестных домов: из окна вырывались языки огня, а над домом быстро образовалось облако черного дыма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее спасателям пришлось тушить квартиру на Матроса Железняка.