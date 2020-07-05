В Петербурге мужчине вернули украденный велосипед

В Петербурге мужчине вернули украденный велосипед
Похититель велосипедов ответит по закону. Фото: https://pixabay.com/

Железный конь марки «Стелс» ранее был украден злоумышленником.

Происшествие произошло 25 июня, в Невском районе. В правоохранительные органы же сообщение поступило от мужчины 1986 года рождении в субботу, 4 июля. Он рассказал, что на него напал неизвестный и силой отобрал его велосипед, после чего успешно сбежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося и проводимых работ по розыску, полицейским удалось задержать подозреваемого в ограблении. Найти 30-летнего гражданина удалось рядом с одним из домов на улице Кржижановского. У него нашли украденный велосипед, который забрали и вернули законному владельцу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор серийному похитителю велосипедов.

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