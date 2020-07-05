Путин рассказал о значении принятых поправок к Конституции

Поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ страны и с невозможностью отторжения ее территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Фото: Россия24

Поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ страны и с невозможностью отторжения ее территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Фото: Россия24

Президент России Владимир Путин объяснил, что поправки к Конституции, одобренные гражданами по итогам голосования, заложат основы укрепления государственности и условия для дальнейшего развития страны на десятилетия вперед.

Путин напомнил о недостатке Конституции советского времени, которая предусматривала выход союзных республик из состава СССР. Этот тезис был предусмотрен еще Владимиром Лениным, и, хотя впоследствии Иосиф Сталин не поддержал его идею, она была включена в Конституцию 1922 года. Это положение позже «кочевало» из документа в документ, однако нигде не описывалась непосредственно процедура выхода республик из Союза.

Соответственно, они могли покинуть СССР вместе с землями, присоединенными в период их вхождения в состав единого государства. Теперь такой возможности не предоставится, подчеркнул президент. Он также добавил, что поправки, касающиеся суверенитета России были одобрены и членами рабочей группы, и гражданами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Путина, на людей, проголосовавших против поправок повлияла черствость чиновников.