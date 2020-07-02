Путин объяснил, почему часть россиян проголосовала против поправок

По предварительным данным 21,27% россиян проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Почему люди не поддерживают изменения, объяснил президент России Владимир Путин.

Путин уверен, что против поправок люди голосуют из-за столкновения с черствостью чиновников.

«Еще много проблем, люди часто сталкиваются с черствостью, власти должны действовать быстрее», — сказал он на заседании оргкомитета «Победа».

Итоги голосования, по словам Путина, показывают, что большинство россиян верят в то, что власти могут работать лучше.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ обработала 100% протоколов. По предварительным подсчетам за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Официальные результаты голосования, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, будут оглашены 3 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 77,66% человек проголосовали за поправки к Конституции РФ