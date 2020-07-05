Петербуржцы выкладывают фото радуги после дождя

Петербуржцы выкладывают фото радуги после дождя
Граждане делятся красивыми снимками. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Граждане радуются даже простым вещам: например, красивой радуге.

Об этом стало известно сегодня вечером, 5 июля. Пользователи выкладывают фотографии радуги в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург», которая появилась на небе после дождя. Петербуржцы уверяют, что давно не видели такой красивой радуги, назвали эту «красивейшей». В комментариях горожане поделились снимками с разных ракурсов и разных уголков Северной столицы. Некоторые отметили, что видели двойную радугу.

Напоминаем, что в понедельник в Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь и сильные порывы ветра. Спасатели просят граждан быть осторожнее и убрать с улицы все, что может унести из-за непогоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода.

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