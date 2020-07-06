В Петербурге задержали участника банды налетчиков, нападавшей на салоны связи

Нападение на салон сотовой связи в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Нападение на салон сотовой связи в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержан соучастник группы налетчиков, совершивших серию нападений на салоны сотовой связи. Полиция установила причастность троих фигурантов к 15 разбоям.

Двое подозреваемых были задержаны в январе 2020 года после нападения на салон сотовой связи на улице Савушкина. Их соучастника поймали 1 июля. Им оказался 33-летний житель Петербурга.

«В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность указанных фигурантов к 16 разбойным нападениям на салоны сотовой связи в разных районах Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Разбойные нападения были совершены с 2014 по 2019 год. Налетчики действовали в Приморском, Выборгском, Невском, Московском, Кировском и Красногвардейском районах. Общий ущерб оценивается в 7 млн рублей.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Двое его соучастников находятся под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с ножом напал на салон сотовой связи на проспекте Просвещения в Петербурге.