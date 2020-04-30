Пьяный мужчина угрожал ножами в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения

К счастью, угрозы в реальность не воплотились.

Об инциденте в полицию сообщила директор офиса продаж «Вымпелкома». Она рассказала, что днем, 29 апреля, в магазин на проспекте Просвещения зашел пьяный мужчина, который достал холодное оружие и начал им угрожать, попутно требуя открыть ему кассу. Делать этого для него не стали, поэтому мужчина ушел восвояси ни с чем.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали пьяного 29-летнего жителя Ленобласти, не имеющего работу. Первым делом, на него оформили протокол об административном нарушение за нахождении в алкогольном опьянении в общественном месте.

Помимо этого, подозреваемому может грозить и уголовное дело по факту разбоя. После просмотра видеокамер с места событий будет принято решение о его возбуждении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный с ножом вынес телефон из салона сотовой связи в Кудрово.