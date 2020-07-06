Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек на Черной речке

В Петербурге 27-летнему мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Жертвами его, по версии следствия, стали две девочки 14 и 15 лет.

Следствие полагает, что мужчина 4 июля, находясь в квартире на набережной Черной речки, применил силу и изнасиловал двух девочек. В отношении младшей также были совершены насильственные действия сексуального характера.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также аналогичные эпизоды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у девочек, подвергшихся изнасилованию, диагностировали отравление. В квартире обвиняемого на Черной речке нашли пакетики с порошками белого, бурого и желтого цветов, капсулы и использованный презерватив.