Беглов осмотрел школу с двумя бассейнами в Приморском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил школу №573 в Приморском районе. Застройщик Setl Group сдал здание на семь месяцев раньше срока, что позволит школе принять детей уже этой осенью.

Экскурсию по новому учреждению Беглову 5 июля провели председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев и генеральный директор Setl City Илья Еременко. Губернатор осмотрел здание и двор.

Новая школа рассчитана на 1 тыс. 100 детей. В здании предусмотрены два бассейна, два спортивных зала, большая столовая, актовый зал на 660 мест и лифты для маломобильных посетителей.

Во дворе развернута зона для игр и спорта с отдельными площадками для малышей и старших школьников. Обустроены футбольное поле, площадки для баскетбола и беговые дорожки.

После экскурсии по школе губернатор осмотрел новую рекреационную зону на территории жилого комплекса.

«В ЖК «Чистое небо» рядом с новой школой создана рекреационная зона – Площадь Солнца. Это хороший подарок жителям района», – отметил Александр Беглов.

Доминантой территории выступает фонтан из трех ярусов. Его пробный запуск уже состоялся. Рядом высажены хвойные и лиственные деревья.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».