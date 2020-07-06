Замглавы Минобрнауки Лукашевич арестовали по делу о крупном мошенничестве

Замглавы Минобрнауки Лукашевич арестовали по делу о крупном мошенничестве
Во время преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал пост в Минобрнауки. Фото: www.minobrnauki.gov.ru

Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич в рамках расследования хищения более 50 миллионов рублей.

Чиновница проведет под стражей больше месяца — до 16 августа. Защита Лукашевич намерена обжаловать меру пресечения, избранную судом. Отметим, что изначально в МВД говорили об исчезновении 40 миллионов, но позже, на судебном заседании сумма ущерба была уточнена: размер хищений превышает 50 млн рублей.

Адвокаты замглавы Минобрнауки настаивали на том, что Лукашевич отпустили под залог в три миллиона рублей. Также за нее лично поручились профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов, ведущая Авдотья Смирнова и эксперт промышленного комитета Общероссийского народного фронта Александр Рудик.

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Замглавы Минобрнауки Лукашевич арестовали по делу о крупном мошенничестве
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