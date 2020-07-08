Похолодание в Петербурге: в среду + 20 и дожди

Второй летний месяц не радует петербуржцев жаркой погодой. Наоборот, с каждым днем становится несколько прохладнее. Становятся привычными и дожди.

В среду, 8 июля, в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Сильного ветра можно не бояться — он будет западным и умеренным. Столбик термометра днем будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла. Атмосферное давление не продемонстрирует существенных изменений в своем показателе. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Прохладная погода сохранится и в четверг, 9 июля. Ночью температура примет максимальное значение в +15 градусов, а днем стоит вновь ожидать температуру от +18 до +20. Дожди снова пройдут, но будут кратковременными. Ветер ожидается западный, юго-западный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода.