В квартире на Маршала Тухачевского нашли пистолет XIX века

В квартире нашли пистолет и патроны. Фото: pixabay.com

В квартире нашли пистолет и патроны. Фото: pixabay.com

Житель Красногвардейского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия. В квартире у него нашли пистолет XIX века.

Оружие было найдено в ходе осмотра квартиры на улице Маршала Тухачевского 4 июля. Экспертиза установила, что пистолет относится к 1897 году выпуска и пригоден для стрельбы. В квартире также обнаружено 17 патронов.

«По словам владельца, что оружие и боеприпасы к нему приобрел в 2000 году для личного пользования», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире жителя Петербурга нашли пистолет и патроны. Мужчину подозревали в мошенничестве.